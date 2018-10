¿Son reales los milagros del Niño Fidencio?

La iglesia católica no reconoce el culto fidencista, pero sus seguidores no se detienen en su fe al grado que afirman haberse curado

INFO7Por: David TorresHace dos años, Moy estaba postrado en una silla de ruedas por una mal congénito que le inmovilizaba sus piernitas, pero ahora hasta puede correr en su andador y eso tiene muy contentos y agradecidos a sus papás.

"Hemos venido hace dos años (a la iglesia del Niño Fidencio) y en mi niño noté mucha diferencia desde la vez pasada, no caminaba él solo, antes estaba en una silla de ruedas y ya venimos aquí y nos ayudó el niñito Fidencio y gracias a Dios ya camina", afirmó el papá del niño de ocho años, Orlando Pulido.

También hace unos años, Selene Olvera padecía ceguera y ahora dice que lee con facilidad.

"Veía muy poco, no veía nada, casi nada, y ahora veo un poco ya mejor, lo logré gracias al Niño Fidencio, a sus curaciones que él me ha hecho", indicó Selene Olvera.

Ellos no se conocen, pero tiene en común que le atribuyen su mejoría milagrosa al Niño Fidencio.

Ambos fueron entrevistados en la "Ex Hacienda Espinazo", ahora sede de la "Iglesia Fidencista Cristiana" a donde fueron a una nueva curación y a venerar al José Fidencio Síntora Constantino en el 120 aniversario de su nacimiento y 80 de su muerte.

El menor y sus padres provenían de San Antonio, Texas, y Selene, fue acompañada de sus hijos y su materia, Refugio Díaz, desde la colonia Valle Soleado, de Guadalupe.

"Una vez bajó el niño y me dijo: ´tú me sirves´´está bueno, niño, ¿en qué le puedo servir?´ ´para que cures´ ´está bueno, lo que ordenes, nomás dígame lo que hay que hacer y aquí me curé y aquí me quedé, 43 años tengo ya´, dijo Refugio Díaz quien es "materia".

Estos días de fiesta, Espinazo está lleno de familias que llegan de todas las ciudades como, por ejemplo, Juárez, Chihuahua; Torreón, Coahuila, Chicago, Estados Unidos; Ciudad de México, entre otros sitios.

"Muy adolorida, muy malita, pero gracias a Dios ya sané, venía mala de mi ojo y de una pierna", dijo Gregoria Rascón, originaria de Chihuahua.

"Hay varias materias en la cual pertenezco yo a una, y es una de las que encuentra uno la paz, la serenidad, sobre todo, las palabras que es lo que necesitamos", secundó Javier García Castro, también de Ciudad Juárez

Con quien se platique, el sentimiento es generalizado: no les importa lo que piensen de ellos porque dicen que tienen derecho a creer en el "Niño Fidencio" al grado de que algunos se lo tatuaron en un brazo.