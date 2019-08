Solicitará estado 5 mil mdp para proyectos en le PEF 2020

Por: Rosy Tovar





En una reunión a puerta cerrada, el gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón sostuvo una charla con diputados federales y senadores para informar de los proyectos que planea negociar con la federación en el Presupuesto de Egresos del 2020, los cuales de acuerdo a los legisladores son cerca de 25 obras.

Según describió Rodríguez, primero se visitará al Secretario de Hacienda para presentar cada uno de ellos, dar la explicación debida, en la que resaltó la prioridad es avanzar en el tema de movilidad y reducir la contaminación.

El mandatario detalló que se requerirá de alrededor de 5,000 mil millones de pesos para poder consolidar los proyectos a los que se aspira, y en una primera etapa se buscará la cantidad de 2,778 mil millones de pesos que son los que requiere el estado, y el resto corresponden a planes de los presidentes municipales.

Entre las obras que planteó a los legisladores para buscar el cabildeo con la federación están: Integración de Ecovía Lincoln-García, iniciar una nueva Ecovía de la Expo al municipio de Juárez, construcción que necesitará de 600 millones de pesos.

Además de la modernización del Sintram, de 1,600 semáforos en una segunda etapa que oscila en los 600 millones de pesos, 200 millones para el estudio del tren ligero; inicio de la rehabilitación completa de la zona del Penal del Topo Chico, creación de Tecnoparques caprinos y agrícolas para la zona sur y norte del estado.

Así como la segunda parte del proyecto de la Presa Libertad, incremento de acciones del fondo de pensiones, y el bono que se entrega a los maestros en el mes de Octubre para que sea la federación quien se haga cargo de éste.

Por su parte, los legisladores federales señalaron que para lograr que los proyectos se concreten se necesita de voluntad política por parte del gobierno de la República, pero también criticaron algunos de los planes presentados por el estado, precisando que deben ser bien definidos.

Víctor Pérez, diputado del PAN, mencionó que los estudios para el tren ligero son muy elevados, por lo que espera que sean claros.

"El tren ligero va a empezar con unos estudios que van a costar de 200 millones de pesos, que no sea contraria a lo que es, que no sea un obstáculo a la movilidad, hay cerca de 80 a 60 cruceros, hay que tener cuidado cuando se planean las obras, ojalá estén muy claros y muy aterrizados (los estudios), que ojala ese tren ligero logre confinar como se debe, que no obstaculice la movilidad del área metropolitana, eso es lo deseable" expresó.

En tanto, el senador Samuel García, comentó que va a estar al pendiente, sobre todo en el caso de la modernización del sistema Sintram.

"El proyecto de la Presa Libertad apenas están con la compra de terrenos y el otro proyecto importante que es un software de movilización para sincronizar 1,600 semáforos se me hizo muy caro, vale 1,800 millones estamos hablado que por semáforo va gastar más de un millón de pesos, que sí quisiera revisar a detalle", concretó.