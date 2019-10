Situación en los penales de NL será vigilada por la CEDH

Por: Alberto Vásquez





La Comisión Estatal de Derechos Humanos en Nuevo León estará vigilante de que no se violenten los derechos de los internos y familiares, ahora que ya se realizaron todos los traslados, para atender quejas como malos tratos y cobro de cuotas.

Sofía Velasco, titular de la oficina de los Derechos Humanos en Nuevo León dijo que se recibieron algunas quejas durante los traslados, pero que en su momento fueron atendidas, y hasta ahora no han recibido nada relacionado con el cobro por parte de algún grupo delictivo.

"Tuvimos únicamente algunas quejas al momento de los traslados, eran como seis, únicamente sus familiares no sabían donde estaban sus familiares, pero al final las atendimos pero únicamente de eso", explicó Sofía Velasco.

En cuanto al cobro de cuotas por parte de internos que pertenecen a la delincuencia organizada, dijo que han estado atentos, pero a 9 días del cierre del penal del Topo Chico, no han tenido ningún problema que se les haya presentado de parte de los familiares.

"De eso no hemos tenido absolutamente nada, hemos estados atentos verdad, en el área de quejas si eso sucede, pero no hemos tenido, hasta este momento no", dijo Velasco.

El Horizonte público sobre el cobro de cuotas a los familiares de los internos y a los propios internos por pasar artículos al interior del penal, incluso por la visita a algunas personas que no son familiares directos.

También fue denunciado el denominado grupo de "Los Chihuahuas", como las personas que cobran a los familiares por llevar a los internos artículos como cosas de aseo personal, abanicos y ese tipo se artículos personales que necesitan los internos.