Sin pierna, don Mariano recorre Monterrey; le urge silla de ruedas nueva

Don Mariano tiene 79 años de edad y todos los días, para pedir ayuda económica, se arriesga al desplazarse por las calles de Monterrey en una silla de ruedas vieja, con las llantas desgastadas

Por: Olivia Martínez

Todos los días, para pedir caridad, don Mariano desafía a la muerte recorriendo Monterrey en una silla de ruedas casi inservible.

Ya sufrió 19 accidentes viales: en uno perdió una pierna y su señora sufrió daño en la cabeza, y en otro él perdió un tobillo que sustituye con una prótesis.

Este abuelito de 79 años de edad es víctima del aparato de Justicia pues los culpables siguen impunes.

"El juicio esta en el penal y no avanza", dijo.

"Todos los abogados se venden", lamentó.

Para colmo, le robaron la tarjeta de la pensión del 68 y Más, y no le resuelven nada.

-"¿Qué le dijeron los servidores de la Nación?", se le preguntó.

- "Que después me buscaban", respondió.

Este vecino de la colonia Industrial necesita otra prótesis, pero más le urge una silla de ruedas nueva

"Que me den la silla para poderme mover... nadie me la da, no, que no hay", lamentó.

Y necesita ayuda legal pues un familiar quiere despojarlo.

Tengo un hermano traicionero, él quiere vender el terreno donde vivo yo, pero no ha pagado nada, va a vender y me va a echar, se quejó.

Don Mariano vive en la calle Villagómez, en el número 2112 y su teléfono es el 83 75 15 65.

Él nos necesita a todos.