Simplifican adopciones con juicios orales, pero requisitos aún son tortuosos

Experta indica que Nuevo León ha avanzado poco en esa materia pues según números oficiales, las adopciones se han triplicado, pero en 20 años

Por: David TorresHace 20 años, antes de que el Estado simplificara las leyes de, estos procesos tardaba hasta tres años mientras que en la actualidad pueden durar tres meses pues existe la alternativa de que se desahoguen mediante un juicio oral si se cumplen todos los

Sin embargo, en muchos casos sigue siendo muy tardado porque la ley indica que ambos papás y, si no existen, los abuelos, otorguen su aval.

"Es que usted no puede quitarle el consentimiento, si no hay consentimiento, no hay adopción. Si viven los papás y lo dan, no hay problema, pero si no localizan a los papás o ya murieron están los abuelos", afirmó la abogada, Josefina Rodríguez.

Otro factor que alarga el proceso son las evaluaciones minuciosas que exige la ley y la Convención de La Haya la cual está suscrita por México.

Las evaluaciones ahondan desde lo sicológico hasta el entorno de los interesado lo cual tiene el fin de cumplir el principio de "idoneidad" entre adoptado y adoptantes a fin de que se dé una rápida y eficaz integración.

"Es encontrar, por ejemplo, si hay un niño, hay una familia de gente muy blanca y hay un niño con características muy morenas, pues sabemos que es un niño que en un momento dado puede ser (discriminado) por eso se piden, a veces, datos de la familia extensa", indicó.

Rodríguez quien también es integrante de "Niñez Siglo 21" afirmó que desde que inició la simplificación, a la fecha, el avance ha sido lento.

"Hay un informe que presenta el Consejo Estatal de Adopciones, se publica y usted va a ver que en 95, cuando empezamos a ver esto, había un promedio de cien adopciones al año, en todos los juzgados, ahorita no creo que llegue ni a 300, no hemos avanzado en eso", indicó.

Y es que hay una cifra negra de adopciones al margen de la ley pues de los 90 mil nacimientos que hay en la entidad por año, el 40% son de adolescentes solteras que muchas veces se desconoce qué sucede con sus hijos.