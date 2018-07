Siguen presas a la baja: Cerro Prieto desciende a menos de 50%

Mientras la presa Rodrigo Gómez "La Boca" sigue sin recuperarse, la ubicada en Linares, José López Portillo "Cerro Prieto", también desciende a menos de la mitad

02/07/2018

David Torres

Por:

INFO7 - Si con lluvias, como las del 20 y 21 de junio, no se llenaron, sin éstas, las presas del Estado siguen a la baja.

Con 21 millones de metros cúbicos de agua La Boca sigue al 54% de su capacidad, pero la que de plano ya está menos del 50% es Cerro Prieto, de Linares, pues la Conagua indica que acumula 139 millones de metros cúbicos que representan el 46% de su capacidad.

En tanto, El Cuchillo, ubicada en el municipio de China, tiene 780 millones que representan el 69% de su llenado.

"A mediano y largo plazo la estimación es que las lluvias sean menores a lo normal, menores entre un 20 y 32% en junio, julio, agosto y septiembre".

"Si una tormenta se forma, sí nos puede aportar buenas cantidades de agua hacia las presas, principalmente a La Boca", indicó el meteorólogo de la Conagua, Doroteo Treviño.

Lo peor, en el caso de La Boca, es que de los 21 millones que tienen 18 no sirven pues se considera agua podrida. Algunos expertos han exigido un desazolve, pero la Conagua lo ve imposible.

"Hacer un desazolve sale más caro que construir otra presa, así de sencillo, no se hace en ninguna parte del mundo", dijo Treviño.

"Cualquier persona pudiera decir: ´abre la toma baja para que se vacíe la presa y toda el agua que no sirve se vaya´".

"Sí nada más que no lo podemos hacer de manera individual por cuestiones ambientales: el agua no sirve, está podrida, la que está en los niveles debajo de la presa y la sacamos cuando estamos sacando agua por el vertedor para mezclar las aguas y no provocar un problema ambiental", afirmó.

Y como si no fuera suficiente que la mayor parte del agua no sirve, algunas personas se meten a nadar a La Boca lo cual está prohibido.