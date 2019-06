Siguen más quejas contra Gas Natural, ahora Naturgy

La empresa Gas Natural, ahora Naturgy, sigue cometiendo abusos contra la clientela

INFO7

Por: Olivia Martínez

La empresa Gas Natural, ahora Naturgy, sigue con sus abusos

Doña Cecilia tenía una casa rentada, desde marzo está vacía, en abril pagó 700 pesos por el desfase, pero en junio el recibo del gas llegó por 3 mil pesos y le cortaron el servicio, fue a quejarse y para comprobar que no genera consumo llevó los recibos de agua y luz con importe mínimo, y aunque ya estaba en el Centro de Atención la regresaron, pues ahora las quejas sólo se atienden por teléfono.

"¿Cómo voy a demostrar yo por el teléfono los recibos o la imagen de la propiedad o el número de medidor si no lo pueden visualizar? Estoy confundida y preocupada", expresó.

Su esposo, Víctor Garza, lo lamentó.

"Es zafarse de la responsabilidad que tiene la empresa... alguien que tenga jerarquía en este Estado haga algo por nosotros", comentó.

A don Miguel García le llegó un importe de casi 50 por ciento superior a su consumo promedio, reclamó, hubo saldo a favor, pero el nuevo recibo no llegó y lo quiere para checar el consumo y la bonificación, pero no se lo quieren dar.

Puede interesarte...

"Me dicen que no tienen sistema, pero que sí realice el pago, y se me hace el colmo porque cerraron los centros de servicio. ¿Por qué mejor no les quitamos el servicio en Nuevo León?", cuestionó.

La empresa se esconde.

Acudimos a la empresa Naturgy en busca de una entrevista, pero no hubo respuesta

Por el mal servicio, así califican a Naturgy.

Es un desmadre estos gachupines que vinieron a comprar, y el gobierno que les vendió el gas, declaró otro usuario molesto.