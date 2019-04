Siguen los cobros "al tanteo" del Gas Natural

Por culpa de los abusos de Gas Natural, ahora Naturgy, los usuarios de este servicio han tenido que pagar por dos bimestres cantidades exageradas, cuando en sus casas prácticamente el energético no se usa

Noticias de hoy - 03/04/2019 06:55 a.m.

Por: Olivia Martínez





Por culpa de los abusos de la empresa Gas Natural, ahora Naturgy, doña Silvia ha tenido que pagar por tan sólo dos bimestres un total de 5 mil 62 pesos, cuando en su casa el energético prácticamente no se usa.

A esta ama de casa del poniente de Monterrey, el recibo del pasado bimestre, que se venció en febrero, le llegó por 3 mil 80 pesos. Y ahora, la factura que está por vencerse, es por mil 982 pesos.

Ella es otra de las víctimas de esta empresa española, que no toma a domicilio las lecturas del consumo, sino que aplica cobros al tanteo, es decir, aplica lo que quiere según sus estimaciones o aproximaciones.

Acudió a quejarse ante la empresa, pero no sólo no le hicieron caso, sino que la amenazaron con cortarle el servicio si no pagaba.

Como miles de usuarios, ella ya está harta de que la empresa siempre se equivoque en contra de los usuarios.

Pasan los meses y a Gas Natural México, ahora Gas Naturgy, no hay autoridad que la meta en cintura, y por eso sigue cometiendo abusos en contra de los clientes.

