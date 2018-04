Siguen feminicidios al rojo vivo pese a alerta de género

En los primeros cuatro meses del año, los asesinatos de mujeres se acercan a la mitad de todos los ocurridos el año pasado

David Torres

Por:

INFO7 - El 18 de noviembre del 2016, la Secretaría de Gobernación lanzó la "alerta de género" para Nuevo León la cual es una medida urgente para frenar la violencia hacia mujeres y los crecientes feminicidios.

Ello obligó al Estado a implementar programas de prevención para lo cual se le dio un presupuesto, sin embargo, a un año y cinco meses de distancia, activistas y legisladoras afirman que la situación sigue igual o peor.

"Realmente yo pienso que no está haciendo nada, realmente si estuviera haciendo algo, no aparecieran todos los días cadáveres de mujeres en este Estado y en todos los municipios", afirmó la integrante del Colectivo Plural de Mujeres, Maricruz Flores.

Nada menos este fin de semana, se registraron un par de feminicidios con los que según la Presidenta del Congreso local, Karina Barrón, ya suman 24 en lo que va del año.

El año pasado fueron 65, en el 2016, 80 y en el 2015, 59.

"Al ser ya el quinto Estado, que estamos en un estado de alerta, debiera ponerse un apartado y que exista una área especializada para el tema de los casos de feminicidios en la nueva Fiscalía estatal", indicó la presidenta del Congreso local, Karina Barrón.

Barrón y Flores coinciden en que al Estado no le interesa el problema y prueba de ello es que no hay prevención y el Instituto Estatal de las Mujeres, cuyo presupuesto es de 80 millones de pesos, no tiene presidenta.

"Faltan políticas públicas, tenemos, lamentablemente que no existe una titular en el Instituto Estatal de las Mujeres, se percibe esa falta de coordinación y de interés por parte de gobierno del Estado con el resto de los municipios", dijo Barrón.

"Hoy parece ser que el instituto está serio, está callado, no dice nada, porque yo considero que deben tener una vocera para estar exigiéndole al gobierno que tome cartas en el asunto y ponga alertas en donde existen los feminicidios", secundó Flores.

Barrón estima que hay que sacar los feminicidios de la invisibilidad por eso expone la necesidad de que el delito se enliste en el semáforo delictivo.

"Se incluya en el informe del Semáforo del Delito los casos de feminicidio, no sucede en el Estado de Nuevo León, sí sucede en los casos de otros estados y esto es para que sea más transparente y se le de continuidad", expresó.

"Les hago una exhortación a las mujeres jóvenes, a que se organicen, a que vayamos a protestar porque no puede ser que sigan asesinando mujeres, no debemos quedarnos calladas", manifestó Flores.