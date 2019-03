Siguen abusos de Gas Natural; acusan a Profeco por no actuar

Siguen las quejas contra la empresa Gas Natural, por los cobros excesivos. Los usuarios se quejan de que la Profeco no les resuelve nada

Noticias de hoy - 15/03/2019 10:20 a.m.

Por: Olivia Martínez



La empresa Gas Natural, ahora Naturgy, sigue encendiendo los ánimos de los clientes, a los que sin ton ni son les aplica cobros indebidos.

Han surgido más casos.

A doña Lorena le salían 500 pesos, y ahora le cobran 4 mil 483 pesos, es decir, 800 por ciento más.

Ella expuso ese caso y el de un familiar, pero le respondieron con la misma indiferencia.

A la señora Silvia también le llegó un recibo con un importe desproporcionado.

Fue a la Profeco, pero sólo perdió tiempo, y denunció que esa dependencia federal favorece a Gas Natural.

"Me hicieron un convenio, ellos mismos lo hacen y el licenciado que está ahí, el licenciado que está ahí nada más no ayuda, no, es a favor de ellos, a favor de Gas Natural", declaró.

Y Gas Natural, o Naturgy, sigue con sus oídos sordos.

