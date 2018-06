Sigue sufrimiento por falta de camiones en García

Pese al sistema de "consorcios", en el municipio de García, la población padece diariamente la falta de camiones lo cual complica su productividad. Ayer martes, candidato de Morena visita paradas de camión y se compromete a solucionarlo

Noticias de hoy - 27/06/2018 07:23 a.m.

David Torres

Por:

INFO7 - Filas interminables y eternas esperas ses lo que sufren cada mañana los habitantes de García para tomar un camión que los lleve al trabajo o escuela.

En el Bulevard Heberto Castillo, desde las 5:00 de la mañana, se forman los grupos de personas que tratan de ganar un espacio aunque muchas veces no tienen suerte porque las unidades llegan llenas.

"Es de todos los días es lo mismo porque se tardan mucho, o sea, toda la fila se hace hasta allá atrás, 40, 45 minutos, a veces hasta una hora esperando el camión para esperarlo, más a parte ir parados".

"O sea, llego a mi casa tarde, me tengo que levantar, ya no voy a dormir entonces, o sea, prácticamente quiere que me duerma en los camiones", afirmó una pasajera.

El servicio no sólo es desesperantemente tardado, sino también caro porque a veces tienen que pagar 30 pesos a los taxis piratas a fin de que los saque del municipio rumbo a otras rutas urbanas.

"Dicen que hay pocas rutas. Aquí trasbordamos y luego agarramos otro", afirmó otro usuario.

La mañana de este martes, el candidato de la coalición "Juntos Haremos Historia", integrada por Morena, PT y PES, platicó con los pasajeros y les ofreció gestionar más rutas y, sobre todo, una ruta intermunicipal.

"Tienen hasta hora y media esperando el camión, y me platican que cuando llega el camión, ya llega lleno, acaba de pasar ahorita, llega lleno y ya no les dan oportunidad de subirse, nosotros le platicamos a toda la gente de García que vamos a solucionarlo, vamos a darle cabina a nuevos empresarios", afirmó Roberto Escamilla.

El morenista sostuvo que la población de García creció a pasos agigantados y las administraciones municipales nunca se preocuparon por dotar de transporte.

"En el 2015 había alrededor de 247 mil habitantes, ahorita calculamos que ya son más de 320, 330 mil habitantes", indicó.

Por eso también ofreció una reoganización de las rutas actuales para eficientizar el servicio.