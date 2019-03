Sigue avalancha de quejas contra Gas Natural

Cada vez son más los casos de personas que indican que su recibo se disparó debido a que no se les aplicó una lectura de consumo adecuada

En la empresa Gas Natural no cesa la avalancha de usuarios que se quejan por un alza injustificada en la última facturación.

El caos que se ha visto en otras sucursales, ahora se vive en la de Eloy Cavazos y Manantial, de la colonia Campestre La Silla, del municipio de Guadalupe, donde hay casos de aumentos descabellados.

"Aquí me están cobrando lo doble, de 471 a 978, y no tenemos nosotros de dónde sacar este dinero.

"No es justo, se me hace que es un robo y no es culpa de nosotros porque toda la gente está reclamando lo mismo", dijo Irma Yescas, vecina de la colonia Mirasol.

"Es demasiado para mi, o sea que sí subió lo doble ahorita y eso es lo que vengo, la verdad no me parece justo por lo mismo porque ahorita me estoy dando cuenta que hay mucha gente que está en esa situación", agregó Patricia Reyna.

En dicha sucursal abundaron las quejas de abusos como el caso de Rodolfo Berthely, vecino del Fraccionamiento Azteca, no sólo pasó de 499 a mil 130 pesos de un bimestre a otro sino que a pesar de que su recibo se vence hasta mañana 5 de marzo, le cortaron el suministro desde el pasado jueves.

"Lo fueron a cortar sin informarme, sin nada, a parte que el taponcito ya estaba puesto, a parte que ya estaba pagado este recibo", indicó.

Gas Natural no ha explicado a qué se debe el aumento, pero a los clientes les han dado tres razones: que les están cargando lo que no les cobraron en bimestres anteriores; que hubo una mala lectura o que simplemente les aplicaron el consumo del mismo periodo del año pasado.

"Si no reclamamos pues menos porque la crisis es pareja y no te pregunta si estas activa o jubilada y ganas lo mismo", dijo Rosa Isela Martínez.

En algunos casos se ha reconocido error en la lectura, pero en la mayoría no.

"El reporte que levantaron el día de ayer está mal porque lo único que me están ajustando es un cargo de cobranza que son como 100 pesos menos, literalmente sigo pagando 950", manifestó Ramiro Aguilar.

A la instancia que le toca recibir y procesar las quejas por estos aumentos es la Profeco.