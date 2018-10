Sí se puede demandar al Estado por perder el trabajo a causa del camión

Experto detalla lo que un pasajero tendría que seguir para que el Estado lo indemnice a causa de ser despedido por llegar tarde al trabajo a causa de los camiones

INFO7Por: David TorresNo es un proceso sencillo, pero una persona que pierde su trabajo pora causa del deficiente transporte público, sí tiene derecho aal Estado para que le indemnice los sueldos caídos.

La Constitución y la Ley del Transporte para la Movilidad Sustentable indican que el Estado, a través de la Agencia del Transporte, está obligado a garantizar un servicio de calidad y si no es así hay consecuencias.

"Ahorita, actualmente, hay una omisión y contra esa omisión los usuarios bien podrían promover un amparo contra esos actos omitivos porque tienen derecho a transportarse de una manera digna", afirmó Federico Fernández García.

El experto en justicia administrativa y civil, expone la ruta: amparado en la Ley de Responsabilidad Patrimonial, el afectado primero tiene que presentar un escrito ante la Agencia Estatal del Transporte con el que aporte pruebas del hecho y pida la indemnización.

"Lamentablemente no procede el juicio contencioso de manera directa sino antes tiene que ir ante la autoridad, a ver ¿qué autoridad no está cumpliendo con su trabajo? O, según yo no lo está haciendo, y a él le voy a reclamar el pago de la indemnización", afirmó el experto.

Si en 45 días no le contestan o le niegan lo que pide entonces puede promover un recurso de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa el cual iniciará un juicio que determinará si el transporte provocó el despido y si es así fijará el monto a indemnizar.

"Un juicio de nulidad en el que se promueve que se declare la ilegalidad de un acto de la administración, como es ilegal, pues debe de anularse, en este caso sería la negativa a pagar por la indemnización de la responsabilidad patrimonial".

"¿Por qué no me pagas si el transporte que se presta es tu responsabilidad a hacerlo que se preste de manera correcta? Entonces, no sucede esto y por ese motivo me despidieron", expresó Fernández.

En los últimos meses se han disparado quejas de usuarios que denuncian que pierden su empleo porque aunque salgan con varias horas de anticipación de sus casas, no llegan a tiempo por el pésimo transporte.

Y para sancionar a las autoridades, en este caso el Director de la Agencia, Jorge Longoria, por incumplir el mandato de garantizar transporte de calidad, se puede un juicio de responsabilidad administrativa.

"La indemnización atiende el perjuicio generado, entonces, por ejemplo, la pérdida del empleo, puedes decir: ´oye, todos estos días ya no tuve empleo a pesar de que estuve buscando y pues me tienes que pagar mi sueldo´, es un ejemplo, verdad, sí hay que justificar todo bien", indicó.