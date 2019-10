¡Señor Presidente, no sea negligente! Mamás exigen quimios para sus hijos con cáncer

Madres de niños con cáncer protestaron afueras del Palacio de Gobierno para exigir se resuelva el desbasto de quimioterapias que necesitan sus hijos

Por: Rosalinda Tovar





Alrededor de 30 personas acudieron a las afueras del Palacio de Gobierno, para exigir se resuelva el desbasto de quimioterapias para más de 100 niños que están enfrentando la enfermedad del cáncer.

A través de pancartas, con consignas como ¡Señor Presidente, no sea negligente!, ¡Qué la luz no se apague y mis químicos no me falten!, y acompañadas de pequeños, las madres pidieron hablar con el gobernador.

En entrevista Severa Hernández, integrante del colectivo, señaló que hasta tres meses se tardan los menores en recibir las quimioterapias, teniendo que desembolsar desde $450 hasta $3 mil pesos mensuales para la atención de los enfermos.

"Nuestros hijos están batallando para recibir sus quimioterapias estamos a la orden del día con el cáncer", indicó.

Añadieron que debido a este desabasto, los menores están sufriendo recaídas, ya que el tratamiento tarda en llegar hasta un mes, y sólo llegan entre 15 a 20 dosis.

Precisaron que por parte del gobierno del estado, Manuel de la O Cavazos, secretario de Salud, prometió apoyarlos de manera provisional, pero detallaron que no es suficiente.

"Nos dijeron que no es problema del IMSS, sino que no hay laboratorios, Manuel de la O y el gobernador nos están apoyando provisionalmente pero no queremos provisionalmente", concretó.