Señalan más conductas inapropiadas de presunto menor abusador

Madres de familia piden reunión con la Secretaria de Educación del Estado para exponer el caso del menor que supuestamente abusó de compañeros y sigue con conductas como llevar material para adultos

Por: David Torres

Las madres de familia de la Primaria Leona Vicario que denunciaron abusos de menores dentro de esa escuela afirmaron que el niño agresor no está entre los cinco reubicados por la Secretaría de Educación sino que permanece en el plantel y mantiene conductas inapropiadas.

"Me comentan que el niño traía material pornográfico, que se los mostraba a los demás niños y que el maestro optó por ponerle reporte a los demás niños porque estaban viendo el material en vez del niño, en vez de sancionar al niño", dijo la ex Presidenta de la Asociación de Padres de Familia de esa escuela, Daniela Villarreal.

Las quejosas admitieron que, tal como lo dijo la dependencia en un comunicado, el menor está en tratamiento psicológico desde hace un año, pero no ha servido de mucho.

"La directora dice: ´al que no le guste pues que se vaya´y no me parece justo porque debe haber medidas preventivas.

"Según ellos, lo preventivo es que el niño esté tomando terapia, pero el niño no cambia, sigue con las mismas conductas", expresó Iveth Rodríguez.

Y prueba de ello es que a raíz de que dieron a conocer el caso, otras madres les comentaron que la hermana del niño también actúa irregularmente.

"El material que la niña traía eran dibujos que ella había hecho en donde les decía a los niños qué era lo que quería que le hicieran a ella", detalló Patricia Amaya.

Las mamás pidieron que las reciba la Secretaria de Educación, María de los Ángeles Errisúriz, para explicarle su preocupación ya que les pareció insuficiente el comunicado.

"Audiencia que ya la pedimos, pero no hubo respuesta, entonces si ella es la autoridad competente que nos puede ayudar, entonces sí, que nos ayude, que nos reciba", dijo Rodríguez.

Las mamás insistieron en ventilar el caso porque encontraron poco eco de instancias como Educación y la Comisión Estatal de Derechos Humanos donde presentaron denuncia cuya copia mostraron ante INFO7.

