Se unen sampetrinos para combatir la contaminación

Por: Iram Hernández





Concientizar a los ciudadanos, así como tomar a las nuevas tecnologías como una herramienta, así como impulsar proyectos sustentables fueron las conclusiones de especialistas, emprendedores y activistas en pro del medioambiente durante su participación en el foro "Hablemos de Medio Ambiente", evento organizado por Piensa Verde Nuevo León donde estuvieron como moderadoras Martha Guzman y Noemi.

Desde temprana hora, lo sampetrinos, en su mayoría jóvenes emprendedores, se congregaron para abarrotar el auditorio del centro Cultural de Plaza Fátima para compartir su visión de las soluciones que se pueden aplicar en este complejo tema, en donde estuvo presente el diputado local del PAN Luis Susarrey.

Ejemplo de ello, el titular de la campaña Más Oxígeno Sergio Bojórquez, demostró los avances de un sistema de purificadores que ha creado para transformar diversos compuestos contaminantes como el monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno en oxígeno respirable.

Otros de los proyectos expuestos fueron más bolsas y mangas filtro para polvo en México, habló sobre las bolsas de poliéster que ofrece a las industrias las cuales tiene un rendimiento basado en la cantidad de horas que las industrias generan emisiones.

"Pudiera decir que un producto es bueno y no causaría emisiones, pero la situación es que no controlamos la cantidad de horas que está operando el colector de una industria, una fábrica etcétera.

"Al no establecer una regulación, o no haya forma de que se utilice bien su colector, no podremos visualizar las reducciones de contaminación, porque la innovación no va a lograr todo, también debe haber una regulación", indicó dentro de su participación Paul Schwarz.

Asimismo, Natalia Pulido de Reclon, destacó el rol que tiene el gobierno en el mejoramiento y cuidado al medioambiente, quienes deberían actuar en coordinación con la industria, pero principalmente con la ciudadanía.

"El gobierno, en sus tres órdenes, juega un papel importante el tema de tener una regulación a la cual fijarnos depende mucho de las acciones que esté tomando la ciudadanía; si el gobierno llega a hacer regulaciones, las industrias mejorarán sus procesos y se tiene que mejorar el medioambiente".

La emprendedora Ana Sofía Sada, señaló por su parte que el crecimiento económico no está peleado con la protección ambiental; "en un futuro de crecimiento económico o vaya de la mano del cuidado al medioambiente, tiene que venir con la innovación y con la tecnología".