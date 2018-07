Se resiste a arresto y lesiona dos policías en Monterrey

Redacción

Por:

Mientras realizaban labores de patrullaje, elementos de la Fuerza Civil atendieron al llamado de auxilio de una mujer que se desplazaba a bordo de un vehículo en calles de la colonia Pedregal Cumbres en Monterrey.

La mujer que se identificó como Jessy "N" de 28 años de edad solicitó la ayuda de los oficiales para convencer a su novio de permitirle pasar a un domicilio para recoger algunas pertenencias tras una discusión.

Fue así como los agentes se dirigieron a un domicilio ubicado en la calle Hacienda San Sebastián, en el lugar se encontraron con un hombre sentado sobre la banqueta el cual fue identificado como Erick Hiram "N". Al abordarlo, los agentes le solicitaron que atendiera la exigencia de la fémina, sin embargo, el hombre se mostró reticente a cooperar y comenzó a insultar a los representantes de la ley.

De acuerdo a los reportes de la policía, el sujeto exclamó frases como: "Güey, no le voy a entregar nada de pertenencias", así como "ustedes son unos guardias mugrosos, ahí dice en su unidad y no me pueden detener".

Ante ello, los oficiales le informaron al sujeto que sería remitido a las autoridades competentes, no obstante, el sujeto se resistió al arresto y accedió a darle las llaves a la fémina.

Sin embargo, al ver como se retiraba la mujer con sus pertenencias, el hombre arremetió contra los oficiales golpeando a uno en 4 ocasiones en su cabeza, mientras que el otro fue mordido en uno de sus dedos. Tras un breve forcejeó, se logró someter con éxito al sujeto.

Tras detenerlo bajo el cargo de resistencia a particulares, se estableció que Erick Hiram es originario de Piedras Negras Coahuila.