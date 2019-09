Se registran protestas en el Congreso del Estado

Por: Yaressi Ortega





Este lunes la jornada en el Congreso Local comenzó con fuertes movimientos tanto en Oficialía de Partes como en la plazoleta del recinto.

Primeramente, José Daniel Borrego, acudió con un grupo de ciudadanos de la organización Nuevo León Resurge, a pedir soluciones a los diversos temas que presenta la entidad en cuestión de contaminación, por lo que piden un juicio político a Manuel Vital y subsidio para el transporte.

Enrique Ogaz, abogado de la agrupación señaló que la contaminación desde el año 2015 ha ido en aumento por ello piden acciones al funcionario.

"Este señor (Vital) ha sido omiso para tratar cualquier cosa, no se necesita ser un perito para ver el cielo marrón de Nuevo León y saber que lo que respiramos no es saludable, por ello pedimos que lo destituyan", expresó el abogado.

Asimismo señaló que el tema de pedreras, industrias y transporte público siguen congelados y sin acciones prontas para remediarlos.

Por otro lado, más tarde se registró una protesta de parte de integrantes de los grupos Soy Republicano y Bloque Nuevo León, quienes acudieron de manera pacífica a reclamar los recientes movimientos del PRI a Morena, por lo que pidieron hablar con el coordinador Ramiro González, quien no salió.

Gamaliel Valdez, fue quien encabezó dicho movimiento, fue excandidato de Morena por el distrito 26 y señaló que dichos movimientos son parte de un arreglo el cual no es válido y no se consultó con la militancia, ni simpatizantes.

"No estamos de acuerdo con las decisiones que está tomando el partido a nivel nacional y estatal, no toman en cuenta la a las bases de Morena a los simpatizantes a los militantes y hacen lo que quieren por intereses personales o de grupos... qué vergüenza que nuestros diputados así no generalizo no todos pero muchos de los diputados están viendo por sus intereses personales intereses de grupo y quién maneja la Cocri", explicó el excandidato.