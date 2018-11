Se quejan regios del alto precio de la gasolina

El precio de la gasolina se mantiene en incremento constante desde hace dos años pese a medidas que supuestamente iban a encaminadas a abaratarla; afirman regiomontanos que ya no les alcanza

Noticias de hoy - 05/11/2018 10:00 a.m.

INFO7Por: David TorresNi la reforma energética, ni la liberación de precios, ni la participación de distribuidores extranjeros ha logrado estabilizar ni mucho menos bajar elde las gasolinas.

El fin de semana, en diversas gasolineras, el litro de magna arañó los 20 pesos y la premium llegó a los 21.47 pesos, pero en días anteriores la magna superó muchas veces los 20 pesos, situación que tiene muy molestos a quienes la consume diariamente.

"Cara no, está carísima. ¿Por qué hay gasolineras de Pemex en Estados Unidos con gasolina más barata y aquí nosotros no? Como dice el dicho, nosotros somos hijos del policía y aquel lado", afirmó Manuel Zapata.

"Yo viajo mucho ya no me rinde como antes, yo voy todos los días a Saltillo, anteriormente eran 600 pesos de aquí a Saltillo de ida y vuelta y ahora me estoy gastando mil pesos", indicó Américo Luna.

Y no es para menos: hace dos años, en noviembre del 2016, el litro de magna costaba 13. 98 pesos, la premium 14. 81 pesos y el diésel 14. 63 pesos.

En mayo del 2017, antes de que en Nuevo León el precio se liberara, la magna llegó a los 16. 42 pesos, es decir, 2. 44 pesos más cara; la premium a 18.21 pesos que son más de 3 pesos más y el diésel 17. 36 que era 2.73 pesos más caro.

Y el aumento seguía a la alza porque para noviembre del 2017 la gasolina verde estaba 16.74 pesos, la premium en 18.48 pesos y el diésel 17.67 pesos.

"Cada vez está subiendo más, ya no alcanzamos, ya rebasó los 20 pesos, está muy mal, estamos pagando muchos impuestos", indicó Javier Pineda.

"Está demasiado cara, ya llegó a 20 pesos, está muy cara, muy mal, muy mal para la gente que gana el mínimo, no alcanza", expresó, Ramiro Ramírez.

Ya con la liberación y la participación extranjera, producto de la reforma energética, el precio sigue subiendo.

El siguiente gobierno federal ha ofrecido que no habrá gasolinazo, pero la esperanza es que reduzca impuestos y aplique medidas para desinflar los incrementos.

"Peña Nieto fue el que dijo de la reforma y no la bajó, o sea, él ya se va y deja el problemón y todo, le está dejando el paquete al señor López Obrador", agregó Zapata.