Se quedan sin luz desde el sábado

A pesar de los intensos calores, vecinos de varias cuadras de Sierra Ventana se quedan sin el servicio eléctrico lo cual provoca que sus alimentos se echen a perder

INFO7

Por: David Torres

Desde el sábado a media tarde, los vecinos de la colonia Sierra Ventana se quedaron sin Luz debido a la caída del cableado que a su vez dañó un transformador.

La suspensión del suministro provocó que los alimentos se echaran a perder en los refrigeradores así como medicamentos.

"Yo uso insulina y ya no sirve, ahora tengo que comprar porque aún no me toca cita en el IMSS", indicó una vecina de la Calle 24 de Julio.

La vecina afirmó que él mismo sábado acudió una cuadrilla de la CFE, pero que no se pudo trabajar porque otros vecinos no quisieron mover sus vehículos.

Esa calle es muy estrecha y apenas cabe un vehículo.

Puede interesarte...