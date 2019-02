Se plantan en entrada de Simeprode en protesta contra pavimentación abandonada

Vecinos de Huertas de San Mario protestan porque no se ve para cuándo acabará una obra que inició a mediados del 2017

Noticias de hoy - 07/02/2019 11:00 a.m.

INFO7

Por: David Torres



Desde hace un año y medio, la Secretaría de Infraestructura del Gobierno estatal arrancó la pavimentación de la Avenida Fidel Velázquez y el Antiguo Camino a El Carmen, en el municipio de Salinas Victoria, y es fecha que no hay avance porque la obra está abandonada.

Desesperados ya que es su único ingreso vial y peatonal, los vecinos de la colonia Huertas de San Mario protestaron este miércoles bloqueando la entrada a la planta de basura de Simeprode lo cual ocasionó que durante tres horas, los camiones recolectores batallaran para ingresar.

"Fuimos a hacer un plantón a Simeprode, varios vecinos nos organizamos porque es la única manera en que nos pueden escuchar, a lo mejor para mucha gente es molesto esto que estamos haciendo, pero desgraciadamente es la única manera de que nos volteen a ver", dijo la vecina Micaela Tovar.

"Al momento de que llueve eso se hace una tremenda laguna no de agua, de lodo, que ya los carros ni caminando se puede entrar ni salir, es por eso la molestia de nosotros", secundó Amalia Solís.

La protesta se diluyó hasta que llegaron patrullas de Escobedo y detuvieron a vecinos que posteriormente soltaron.

"Me dijeron que me calmara o me llevaban, entonces yo les dije: ´bueno, va a llevarnos a todos porque todos venimos a hacer algo por la colonia´", relató Valentín García.

Según los vecinos, la obra costará 45 millones de pesos y se pagará con dinero del Fondo Metropolitano.

En octubre pasado también protestaron y María Eugenia Rodríguez, funcionaria de la Secretaría de Infraestructura les dijo que la acabarían en diciembre, pero eso no ocurrió.

"Ya cansados de que nos vean la cara, hasta nos firman convenios de que ya en tres meses, en una semana, la desesperación nos llevó a hacer eso", expresó Tovar.

La planta de Simeprode está a unos metros de la Carretera a Colombia.

Los vecinos afirmaron que si no los atienden volverán a protestar contra la obra que inició a mediados del 2017.