Se niega Congreso a aumento de tarifas al transporte

Por: Yaressi Ortega





El Congreso del Estado rechazó por completo un aumento a las tarifas del transporte como se había mencionado de parte de los transportistas.

El coordinador del PRI, Francisco Cienfuegos, señaló que un aumento es impensable en este momento, dadas las condiciones del servicio que se brinda actualmente por el transporte público.

"Es impensable, está fuera de todo parámetro el que se piense en un solo centavo, no se puede aumentar en la tarifa de transporte público en dado caso de que se concrete un acto o que se consuma un acto estaremos del lado de la gente y trabajaremos entre todos los esquemas o acciones jurídicas para poder proteger al usuario del transporte.

"La postura del Congreso del Estado ha sido muy determinante, nosotros estamos de parte de los usuarios el transporte y hemos exhortado otra vez y hemos promovido cualquier tipo de acción jurídica para detener cualquier alza en la tarifa de transporte público", indicó Cienfuegos.

Señaló que un alza no es justificada en estos momentos ya que no existe un plan integral al respecto de parte de la Agencia Estatal del Transporte, incluso indicó que únicamente se ha tocado el tema del transporte y no de un plan de trabajo al respecto.

"Las reuniones son meramente para querer hacer el aumento y no para presentar un plan estratégico en el cual se puedan considerar una alta en el transporte empezando por dignificar el servicio que están dando y la calidad de cada uno del transporte urbano", expresó.

Se dijo que el proyecto hablaba de un aumento inicial del 23% o bien de un 41% en el mes de diciembre.

Actualmente dijo el diputado, se tramitaron más de 3,000 amparos para que los ciudadanos evitaran el aumento de las tarifas, incluso dijo seguirá dándole seguimiento al tema y en caso de aprobarse un incremento activarán de nueva cuenta dichos amparos.