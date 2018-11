Se multiplican protestas por falta de pagos a maestros

Ahora fue en una secundaria del municipio de Juárez donde los maestros protestaron porque algunos tienen hasta dos años sin cobrar pagos pendientes de la Secretaría de Educación

INFO7Por: David TorresLas protestas porse extendieron a la "Secundaria Técnica 71, General Leandro Valle", ubicada en la colonia, del municipio de, donde 52 personas no han recibido sueldo desde hace 5

"Lo triste es que tienen familia, tienen hijos, conozco maestros que tienen a sus esposos, a sus esposas en el hospital y están sufragando los gastos pidiendo prestado", afirmó uno de los maestros manifestantes.

Los inconformes, de los que 38 son maestros y 14 son empleados administrativos, dejaron ayer lunes a los alumnos en las aulas y salieron con pancartas al cruce de calle Fernando V y Carretera a San Roque donde se quejaron.

"No tienen aguinaldos, no tiene derechos, no tienen servicio médico, no gozan de las prestaciones que los maestros con base gozamos", dijo un maestro basificado que se solidarizó.

"No se les da antigüedad, no hay seguridad, ¿con qué garantía esa gente viene a trabajar?, que se basifique la ya", agregó Manuel Flores.

La Asociación de Padres de Familia de la secundaria apoyó a los maestros.

"En apoyo a ellos pues necesitamos que les paguen porque ahorita nuestros muchachos están solos ahí sin el maestro, sin su clase", indicó Verónica Segura.

A la protesta acudió el representante de la Secretaría de Educación, Rogelio Camarillo, quien pidió a los maestros volver a las aulas lo cual no aceptaron hasta que se normalicen sus pagos.

"Nos han dicho: 'hay un compromiso, hay un compromiso, y de ahí no pasa, pero entienda que las personas no comemos de compromisos", le respondió una profesora.

Camarillo dijo que no estaba seguro si en 15 días podría cubrir todos los pendientes.

"Esperemos respuestas en estos días se dé estos días próximos, ya está el compromiso de pago, repito, no podemos determinarles el día exacto", indicó.

Los profesores afirmaron que no se quedarán en paro, pero que continuarán las protestas, al igual que en otros planteles.