Se multiplican escombreras en Santiago

Activistas y dirigentes de partidos indican que pese a denuncias, las autoridades de los tres niveles ni hacen nada por detener el daño a los parajes naturales y cañadas donde se depositan toneladas de tierra y escombro

Noticias de hoy - 30/07/2019 09:20 a.m.

INFO7

Por: David Torres

La belleza natural del municipio de Santiago cada día se ve más castigada por escombreras que proliferan en la sierra y en terrenos de la Carretera Nacional que están a la vista de todos.

Los rellenos ocasionan daños ecológicos, ambientales y de seguridad pues matan vegetación, ocasionan polvaredas que contaminan más el aire y obstruyen escurrimientos de agua.

"Santiago ahorita es un municipio verde que están destruyendo, hay muchos desarrollos que están haciendo sin permiso, estos tiraderos son el preludio de los desarrollos, primero van, aplanan, tumban los árboles, dejan pasar un tiempo y luego ya empiezan a desarrollar, construir fraccionamientos", expresó el activista, José Múzquiz Zermeño.

Son decenas de tiraderos, pero algunas de los más grandes están en el Camino a la Labra, del Barrial, donde crecen los montones de tierra y el cual ya habíamos denunciado hace años.

"Nos da mucha tristeza que esto siga y que no encontremos y no se encuentre una solución ya que aparte del impacto ambiental tan fuerte que tiene esto, también es un impacto hacia la seguridad de las personas, Dios quiera que no nos toque un huracán", expresó la Presidenta del Partido Verde Ecologista de México, Peggy Pérez.

Otro más es el que está a la altura del kilómetro 238 del Puente Las Margaritas donde se desmontó el predio y se removió tierra la cual fue depositada en una cañada adjunta.

Cuando ocurrió este hecho, Múzquiz, lo documentó y luego lo denunció ante Profepa el 24 de mayo.

"Lo están haciendo totalmente sin permiso, no puede haber permisos para tiraderos de escombros, no hay permiso para tapar cañadas", indicó.

Hay otros rellenos igual de escandalosos, pero en Monterrey como el que se forma en Los Remates y Los Encinos, de la comunidad los Cristales.

"Le toca actuar al municipio por parte de ecología, le toca a los inspectores, le toca al Estado, a la Profepa, no se ha visto ninguna acción, se han puesto muchas denuncias", afirmó Pérez.

Se estima que los dueños de los predios cobran 300 pesos por cada camión de escombro que reciben, es decir, ganan dinero a costa del daño ambiental.