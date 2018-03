Se multiplican afectados en Portal del Parque; desalojarían algunos vecinos

En una primera revisión, Protección Civil del municipio de García le dice a vecinos que tienen que abandonar sus casas por riesgo de colapso. Empresa acepta que no usó el método adecuado de construcción y pretende reconstruir

David Torres

Por:

INFO7 - En la colonia Portal del Parque del municipio de García cada vez son más las familias afectadas por cuarteaduras en sus domicilios.

Un caso extremo es el de Mebelin Cruz Montero pues su barda se mueve como una hoja al viento debido a que el terreno se hunde cada vez más.

"La casa ya no la quiero porque no le tengo confianza a ellos, yo no sé qué materiales vayan a usar para construir mi casa, aparte, si el terreno no sirve de nada, de qué sirve que me arreglen mi casa si dentro de unos años va a volver a pasar lo mismo", señaló la vecina de la calle Portal del Norte.

Ante la situación, el municipio de García empezó a revisar las viviendas y en algunos casos ordenó desalojar para evitar alguna tragedia.

"Me dijeron que me tenía que salir de emergencia y ya en la tarde vendrían a darme la información, por lo mismo que no está habitable la vivienda", afirmó la vecina Alejandra Medina, quien vive en Poral del Fraile.

¿Qué piensa hacer?, se le preguntó. "La verdad, no tenía planeado, no tengo a donde ir", expresó.

"Yo tengo dos cuartos y esos dos cuartos se mete el agua, se trasmina el agua bien feo y me tengo que mover de cuarto en cuarto para que no se puedan afectar mis muebles. Como le decía, se caen pedazos del techo y se me hace que también me voy a tener que salir", afirmó el vecino Héctor Guerrero.

Pero aparte de temerosos también están enojados porque la inmobiliaria "Interra Casas y Parques S.A. de C.V.", cuyos propietarios son Fabián Carlos González Quiroga y Guillermo Livas de los Santos, les han dicho que, si acaso, sólo atenderían a 15 familias cuando son cientos los afectados.

En tanto el encargado del área comercial de Interra, Luis Quiroga, y expresó que todas las quejas se analizarán y que, de entrada, el ofrecimiento es reconstruir las casas afectadas o bien, pagarles lo que llevan abonado aunque eso les quitaría el crédito de Infonavit.

Quiroga aceptó que hubo una falla en la construcción aunque dijo que se limita a un área de la colonia.

"Vamos a reconstruirlas con un sistema de construcción, valga la redundancia, diferente al que se está usando normalmente, aquí vamos a utilizar un sistema de pilotes porque en base a los estudios que se realizaron nos dimos cuenta de que había alguna falla en esa zona en específico", dijo el representante de la empresa

Los vecinos rechazaron esta posición precisamente porque tardarían hasta seis meses en conseguir otro financiamiento.