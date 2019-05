Se manifiestan contra alza al transporte afuera del Palacio de Gobierno

Integrantes del colectivo Únete Pueblo colocaron mantas con mensajes en contra de aumentos en las tarifas del transporte público

Por: Rosy Tovar





Durante la sesión del Consejo Estatal de Transporte en donde se decidirá el ajuste tarifario, se mantiene una protesta a las afueras de Palacio de Gobierno.

Algunas personas integrantes del colectivo Únete Pueblo colocaron una manta y un autobús en la puerta alusiva a Jaime Rodríguez Calderón.

Con consignas como no al aumento, no a la deuda y señalando que el gobierno estatal no ha tenido avances, los manifestantes se oponen al incremento a las tarifas de transporte.