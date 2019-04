Se manifestarán hoy contra el tarifazo en Colegio Civil

La Asociación "Únete Pueblo" anunció una serie de manifestaciones, la primera de ellas será este miércoles 10 de abril, en Colegio Civil

INFO7

Por: Olivia Martínez



Porque el aumento a las tarifas del Metro y de los camiones urbanos no se justifica y porque es una clara muestra de que el gobernador Jaime Rodríguez Calderón quiere recaudar más dinero para malutilizarlo, la dirigente de la Asociación Únete Pueblo, Rocío Montalvo, anunció una serie de manifestaciones.

La primera será este miércoles 10 de abril a partir de las 5:30 de la tarde, en la Plaza de Colegio Civil, y ahí se expondrá que el gobierno estatal ha malversado, entre otros, los recursos derivados del Metro.

Hay acciones que tomar, no nos podemos quedar con los brazos cruzados, también estamos buscando llegar al gobierno federal, que soliciten un peritaje y auditen las cuentas públicas del gobierno del Estado porque hay evidencia de que el gobierno se está enriqueciendo a costa de los ciudadanos, aseveró

La activista aseguró que el tarifazo confirma que el gobernador no tiene palabra y ha cedido a los intereses de los transportistas.

Lanzó comunicados, dijo que estaba del lado de los ciudadanos, del pueblo, y hoy vemos que no es así: una vez más está mintiendo a los ciudadanos y es el momento de organizarnos, es el momento de salir. Y si no puede, que se vaya, declaró. Pudo más el interés económico o intereses políticos que el beneficio al usuario... no se defendió del amparo de Progreso, no nos defendió a los usuarios, reclamó.

Puede interesarte...

Alegó que la finalidad de ese tarifazo es recaudar más dinero para darle mal uso.

Al aumentar las tarifas del Metro es darle más dinero a la corrupción, darle más dinero a la opacidad... hay mas de 150 millones de pesos del domingo gratis y no vemos resultados, criticó.

El gobierno independiente y ciudadano demostró ser igual que los demás partidos que tanto denunciaban y que la aplican, hay que recordar que en otras administraciones aprovechaban estas fechas, aprovechaban las fechas de diciembre, para que los ciudadanos amanezcamos con las noticias y no podamos hacer nada al respecto, dijo en relación a que el tarifazo se consumará en Semana Santa.