Se intoxica matrimonio de abuelitos con bracero en Guadalupe

Dos abuelitos son trasladados al Hospital Metropolitano debido a que inhalaron monóxido de carbono que los hizo perder la conciencia

Noticias de hoy - 19/01/2018 08:52 a.m.

David Torres

Por:

INFO7 - Una pareja de adultos mayores resultó intoxicada al respirar monóxido de carbono proveniente de leña que prendieron la noche de este jueves para mitigar el intenso frío.

El hecho ocurrió en la calle a Prolongación López Mateos, número 119, colonia Nuevo Almaguer, del municipio de Guadalupe.

Esta mañana cuando su hijo Luis Reyes entró a su cuarto a verlos, Sileria González, de 74 años de edad, y José Anastacio Reyes Márquez, de 75 años, estaban inconscientes y junto a ellos estaba un sartén con brasas.

Al no responder, Reyes le habló a paramédicos de la Cruz Roja los cuales los atendieron en el lugar y los llevaron al Hospital Metropolitano.

"No es que no supieran el riesgo, sino que mis abuelitos no tienen calentador y tenían mucho frío por eso prendieron lumbrita", afirmó una nieta del matrimonio.

Los pacientes son reportados como estables.