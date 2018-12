Se cubren de polvo por repavimentación abandonada

En el municipio de Juárez, los vecinos de la colonia Las Lomas están muy molestos con el alcalde porque no ha terminado una pavimentación que les ocasiona daños a la salud

Un problema atosigante es el que padecen los vecinos de la colonia Las Lomas, del municipio de Juárez.

Desde hace meses, la administración del alcalde, Heriberto Treviño, levantó lo que quedaba de pavimento con la finalidad repararlo, sin embargo, dejaron abandonados los trabajos.

"Vinieron y rasparon, vinieron y la gente ya está harta, ya todos estamos cansados de que no pueden hacer de comer porque se llena de tierra todo, lavas los carros y al día siguiente ya está igual", afirmó el vecino César Vallejo.

Desde entonces, a cualquier hora padecen nubes de polvo que cubren totalmente los autos, las plantas, el interior de las casas y los alimentos.

"Queremos que nos arreglen, por favor, más que nada, por los niños, igual hasta en la cocina hay mucha tierra, lo que tenemos vasos, todo está lleno de tierra, cada vez que vamos a usar tenemos que volver a lavar", expresó Martina Rodríguez.

Lo que es peor es que muchos niños ya tienen enfermedades de la piel y de las vías respiratorias y no se ve para cuando reactiven y terminen la obra.

"Yo tengo tres niños y los tres niños están enfermos de la piel, anteriormente estuve yendo y van como con tres médicos que los llevo, primero me dijeron que era sarna y ahorita el doctor ya me le hizo estudios a mi niña y me dijo que era por la tierra", explicó Lisset Aguirre.

El problema se registra a lo largo de 15 cuadras perpendiculares a la avenida Colinas de la Morena.

El municipio le dijo a algunos que fueron a reclamar que los trabajos acabarían el 15 de diciembre, pero eso no sucedió por lo que siguen empolvándose.