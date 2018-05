Se comprometen Mendoza y Martha a traer desarrollo a Anáhuac

Redacción

Por:

En su recorrido por todo Nuevo León, la fórmula del PRI para el Senado, Jorge Mendoza y Martha de los Santos se comprometieron a rescatar el polo de desarrollo fronterizo que significa Anáhuac en materia de salud, empleo y educación.

"Hay un gran compromiso con Nuevo León y con Anáhuac, pareciera que todo está bien, pero no es así, no tienen un hospital, tienen centros médicos que son realmente ineficientes, no tienen especialistas, no tienen medicamentos ni equipos. Muchos se atienden en el otro lado o van hasta la capital para poder recibir un servicio médico".

"Anáhuac es un municipio importante y no es posible que no tenga un servicio de salud de calidad. Por eso nos hemos comprometido a traer los recursos que se requieran para la construcción de un hospital regional de primera", indicó Mendoza Garza.

En materia de empleo, señaló, que dado al panorama actual con el país vecino las circunstancias han cambiado y por ello se deben de traer fuentes de empleo permanentes, para que las familias se vean beneficiados en su economía.

Por su parte, Martha de los Santos, se comprometió a traer una extensión de la Universidad Autónoma de Nuevo León, esto ante la necesidad de los jóvenes de seguir estudiando una carrera.

Durante su visita por el municipio número 42, estuvieron acompañados por los candidatos Lorena de la Garza, del Distrito Local 21; Rosalva Llanes, del Distrito Federal 7 y Desiderio Arteaga; candidato a presidencia Municipal de Anáhuac.