Se compromete Eduardo Flores a mejorar vialidades en Apodaca

Noticias de hoy - 29/05/2018 11:44 a.m.

Iram Hernández

Por:

Vecinos han denunciado el déficit de atención en el área de servicios públicos en Apodaca ante el abandono de calles y avenidas tanto principales como secundarias,

Ante este panorama, se destacó que son necesarias acciones emergentes de acuerdo a los ciudadanos que padecen diariamente con embotellamientos y daños en sus vehículos.

Por tal motivo Eduardo Flores, candidato independiente a alcaldía de Apodaca, platicó con la gente de las colonias Ex Hacienda Santa Rosa, Prados de Santa Rosa y Quinta Colonial para dar a conocer sus propuestas.

Lalo Flores explicó a sus vecinos que de salir vencedor en las próximas elecciones, trabajará en un proyecto de tres años para sanar las vialidades de la ciudad industrial.

"La ciudad ha estado en el olvido, por años de gobiernos que no han hecho bien las cosas, no vengo a prometer nada si no comprometerme con mi trabajo y un proyecto de bacheo permanente que en tres años dará las vialidades que necesitamos", comentó Flores Martínez.

En su recorrido el aspirante independiente explicó a sus vecinos que trabajará en puntos referente a los servicios públicos como drenaje pluvial, recolección de basura eficiente, dignificación de áreas verdes y luminarias de calidad entre otros.

Por último Eduardo Flores pidió su confianza para los comicios este primero de julio y así sacar al municipio del bache en el que esta, ganarle al sistema y ser la solución.