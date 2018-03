Se casan 350 parejas y Clara Luz y Abel se dan besos

El municipio de Escobedo organizó un matrimonio colectivo gratuito en el que los beneficiados se ahorraron de 2 mil a 2 mil 500 pesos. La ceremonia se da en un ambiente festivo donde hasta la alcaldesa Clara Luz Flores y el exalcalde, Abel Guerra, se besan para celebrar ocho años de matrimonio

INFO7 - Francisca Gatica y Filemón Díaz se conocieron hace 24 años cuando ya eran viudos y, en conjunto, tenían 18 hijos, nueve de él y nueve de ella. Un amigo los presentó, se gustaron y jamás se volvieron a separar.

"Mis hijos, yo les platiqué que andaba un señor pues que quería vivir conmigo y yo les dije ´pues si ustedes quieren´ y sí me dieron permiso", afirmó la abuelita.

"Yo viudo solo y ella viuda sola, también, y me dice, ´se pueden juntar ¿cómo ven?´No preguntaron. ´No pues yo estoy de acuerdo´y ella, ´no, pues yo también´, bueno, pues vámonos juntando, para no estar solitos", agregó el señor.

Desde entonces, los vecinos de la colonia Alianza Real vivían en unión libre, pero este miércoles formalizaron su relación al casarse en los matrimonios colectivos gratuitos que realizó el municipio de Escobedo, en la Unidad Deportiva La Alianza, para 350 parejas

"Van a ser 350 familias muy felices y, sobre todo, muy respaldadas jurídicamente, el matrimonio es como un testamento", afirmó la alcaldesa de ese municipio, Clara Luz Flores.

Panchita, de 71 años, y Filemón, de 85, fueron los novios más adultos y los más jóvenes fueron Juan José Zárate, de 19 años, y Leticia Franco, de 18, quienes, acordes a los nuevos tiempo, nos los presentó un amigo, sino que se conocieron por WhatsApp.

¿Cómo se conocieron?, se les preguntó.

"Por WhatsApp porque según yo platicaba con su hermana, era mi amiga, pero resultó siendo él", dijo Franco.

"Es que era amiga de mi hermana, por eso, y a veces le pedía su celular o ella me pedía mi celular y fue donde la encontré y le empecé a hablar", completó el Zárate.

Los padrinos de la megaboda, en la cual hubo brindis y pastel, fueron la alcaldesa, Clara Luz Flores, y su marido, Abel Guerra Garza, quienes aprovecharon para celebrar 8 años de matrimonio.

Al mencionar eso, los presentes les pidieron beso en dos ocasiones y ellos aceptaron.

"Este fin de semana mi marido y yo también cumplimos años de casados así que vamos a estar juntos con ustedes, el año que entra hacemos fiesta juntos", expresó.

La jueza del civil que casó a las parejas fue Dalia Martha Guerra Garza, cuñada de la alcaldesa, hermana de Abel Guerra, y oficial número uno del registro civil en Escobedo.

"Ahora me interesa saber si todos vienen en plena y absoluta libertad a casarse: contestamos sí".

"Alguien dijo que no, pero se me hace que no era de los que se estaban casando, verdad", afirmó entre risas.

Los beneficiados se ahorraron 2 mil 500 pesos del trámite.