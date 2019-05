Se alistan sampetrinos para convivir con presencia de osos

Por: Iram Hernández





Luego de que ha sido más frecuente el avistamiento y presencia de osos en las zonas de montaña al tenerlos de "vecinos" ante las viviendas en el cerro, los ciudadanos de San Pedro han decidido preparase para poder convivir con esta especie endémica.

Al señalar que no se trata de que los plantígrados bajen de su hábitat, sino que las personas han invadido su espacio la organización en pro del medio ambiente "Piensa Verde" realizó un taller informativo para no poner en peligro a los animales y también salvaguardar la integridad física de quienes presencien uno de estos avistamientos.

Jahel Ceballos, de Piensa Verde Nuevo León, señaló que recientemente se han visto con más frecuencia osos negros en colonias como Olinalá, Valle de San Ángel, Palmillas y los alrededores del Parque Ecológico Chipinque. Ello debido a que al perder sus hábitos de caza, los osos buscan la manera de conseguir comida, bajando a las residencias cercanas y consiguiendo alimento de los basureros.

"Los osos comienzan a buscar comida en los basureros; una vez que el oso se enmaña es imposible quitarle esa mala costumbre por eso rondan las residencias y los contenedores", dijo Ceballos.

Durante el taller realizado por los ciudadanos se contó con una conferencia del titular de Parques y Vida Silvestre, el biólogo Alberto Chavarría, quién advirtió que estos animales pueden morir por la ingesta de plásticos, siendo está una causa común, por lo que se recomienda a las personas cerrar muy bien los botes de basura para evitar que los abran.

"Hoy en día es común encontrar plásticos en las heces fecales de estos animales, recordemos que habitamos en su territorio y es nuestro deber proteger y respetar cualquier zona natural y cualquier especie animal ", mencionó el biólogo.

Chavarría recomendó a los vecinos de estas colonias, sampetrinas, "no darles de comer, ahuyentarlos con ruidos fuertes en caso de un avistamiento y no dejar el basurero expuesto, esto para evitar que consuman residuos no comestibles".

La integrante de Piensa Verde Nuevo León destacó que uno de los errores de las personas es darles comida, ya que esto genera que el oso se enferme, debido a que el alimento que les dan no es apto para ellos.

Agregó que otro de los peligros de que bajen a las zonas residenciales es que puedan ser atropellados o causar accidentes.

Agregaron que si no se ahuyenta al espécimen se tendrá que hablar a Parques y Vidas Silvestres y a la Semarnat, los cuales tienen como protocolo extraer al animal de su hábitat y transportarlo a la Sierra de Picachos, esta situación causaría que esta especie desaparezca de la Sierra Madre.

De acuerdo a datos del biólogo, hay nueve osos en la zona, es decir pocos, ya que se reproducen cada dos años y suelen tener de dos a cinco oseznos.

NO TE ARRIESGUES:

¿Qué hacer si ves un oso?

No te acerques

No pierdas la calma

No lo alimentes

No le arrojes piedras ni objetos

No intentes fotografiarlo

No tomes selfies

No le dejes basura al alcance

No lo molestes y aléjate de él

Repórtalo:

-Protección Civil del Estado

Teléfono: 9-1-1 (emergencias)

-Parques y vida silvestre

Teléfono: (81) 2033 1218, 2033-1234

Correo electrónico: direccionop.pvs@nuevoleon.gob.mx

No lo lastimes, porque hay sanciones:

- El oso negro es una especie protegida, por lo cual el ocasionarle un daño implica acciones legales: Conforme al Artículo 420 del Codigo Penal Federal en materia de delitos ambientales, la autoridad competente impondrá pena de uno a nueve años de prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil días de multa y una pena adicional de hasta dos años de prisión y hasta mil días de multa adicional, cuando las conductas descritas se realicen o afecten en área natural protegida.