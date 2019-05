Se agarran a golpes en evento tricolor

Personas presuntamente ligadas a la CTM tratan de reventar evento donde el ex Secretario de Salud conversaba con cuadros priistas a los que les ofrecía unidad y construir un partido fuerte

Noticias de hoy - 22/05/2019 07:01 a.m.

INFO7

Por: David Torres

Un enfrentamiento a golpes entre hombres ligados a la CTM y taxistas independientes fue el que se registró la mañana de este martes en el estacionamiento del restaurante el Regio, ubicado en Gonzalitos e Insurgentes.

En el Salón Conquistadores, el candidato a la dirigencia nacional del PRI, José Narro, dirigía un mensaje a militantes, diputados locales, exalcaldes y a los exgobernadores, Natividad González, y Sócrates Rizzo, cuando de pronto se escucharon golpes en el exterior.

Trascendió que la intención de los agresores, quienes llevaban palos, era reventar el evento el cual fue organizado por el priísta Abel Guerra.

En cuestión de segundos, al lobby entraron hombres golpeados y con heridas sangrantes mientras afuera seguía el enfrentamiento por lo cual cerraron las puertas atravesando una mesa.

Los lesionados se metieron al baño y poco a poco el lugar se llenó de policías de Monterrey, ministeriales, de Fuerza Civil, militares y paramédicos de la Cruz Roja y Protección Civil municipal.

Los lesionados fueron identificados como Pedro Torres Fasio y Juan Ramón Sepúlveda García.

El evento en ningún momento se detuvo y al finalizar Narro dijo desconocer los hechos.

"Apenas si oí, en la realidad no le puedo decir nada por una razón, porque no sé, porque no conozco. Claro que hay problema y claro que el de la división es un problema", dijo Narro en entrevista posterior.

En los mensajes, el candidato llamó a la unidad.

"Tenemos que trabajar unidos, tenemos que aceptar que somos distintos, que somos plurales, que somos diversos, tenemos que entender todos que no poseemos la verdad única y que cada uno tiene que aportar a la unidad del partido", apunto.

Y fue respaldado por los exgobernadores González Parás y Rizzo.

"Un liderazgo, en suma, que pueda contribuir a detener las acechanzas de una gobernanza indebida en el país y al mismo tiempo recuperar espacios para participar políticamente, si no tenemos este tipo de liderazgos nuestro partido, difícilmente podrá salir adelante", dijo el exmandatario González Parás.

El sainete inició alrededor de las 10: 00 de la mañana, pero para las 11: 30 la situación estaba normalizada.

Se reportó la detención de dos personas relacionadas con los hechos.