Santa Catarina renueva unidades para la recolección de basura

Por: Iram Hernández





Para tener mayor eficiencia en el servicio de recolección de basura, el municipio de Santa Catarina realizó la entrega de unidades de la empresa Red Ambiental en la entrada del parque La Huasteca de unidades amigables con el medioambiente a través de la renovación de 12 unidades.

El alcalde Héctor Castillo Olivares estuvo acompañado del secretario de servicios públicos, José Luis Doria y del gerente de recolección domiciliaria de Red Ambiental Víctor Palacios quien señaló que se trata de modelos 2020 y cuentan con cámara de reversa para mayor seguridad.

Al respecto el edil indicó que lo que se busca es tener mayor participación de los ciudadanos para no ensuciar la ciudad, ya que la limpieza es tarea de todos, además de destacar que la recolección de la basura es de lunes a sábado de las 06:00 de la mañana a las 10:00 de la noche.

Además de que hay una campaña permanente en redes donde con los horarios y días del servicio; "con ello sabemos que la gente entiende que la ciudad más limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia",, añadió el edil.

Añadió que ante los desechos o productos que el camión recolector no maneja, existe un programa donde el municipio recolecta los cacharros colchones, televisores, para evitar que proliferen tiraderos clandestinos.

"Santa Catarina tiene un programa de descacharrización que vamos por colonia y nos llevamos todo lo que no se lleva un camión de basura. Tenemos una brigada para que no lo tiren en las cañadas en los ríos y tenemos muchos operativos haciendo conciencia, la basura no habla, pero dice mucho de quien la tira.

"Tenemos el sistema de voluntariado que se llama Súmate donde hacemos brigadas de recolección en cañadas, ríos, en la Huasteca porque en muchos casos no no es una falta de recolección, es por personas faltas de conciencia que tiran una camioneta de escombro, o que tiran un colchón viejo o de una televisión porque ya no la quieren.

Añadió que los vecinos pueden llamar al 86761700 y así organizar brigadas de limpieza y recolección en sus colonias, además de despertar la conciencia social.

"La imagen urbana que se ve en los camellones y en todo Santa Catarina se hace con material reciclable, las llantas se utilizan y se hacen talleres para que se hagan muebles, artículos decorativos, en Santa Catarina con basura puedes pagar el predial con periódico, plástico, con aluminio, con baterías de auto es una forma en que hacemos que el ciudadano diga no hay que tirar la basura".

"Tenemos un buen sistema de recolección, unidades nuevas, el programa de descacharrización, la imagen urbana con material reciblable, puedes pagar el predial, son muchas opciones que le damos al ciudadano para que participe".