Sancionarán a candidatos por no ir a debates

Los candidatos que no asistieron a los debates organizados por la Comisión Estatal Electoral serán sancionados, y se evaluará de qué tipo es el castigo, anunció el presidente de la Comisión Estatal Electoral, Mario Alberto Garza

Olivia Martínez

Por:

INFO7 - La participación de los abanderados en los debates organizados por la CEE es obligada.

"No voy a prejuzgar, pero si no asistieron por el simple hecho de no asistir, evidentemente se vale una sanción, no podría dar el monto", dijo el presidente de la Comisión Estatal Electoral, Mario Alberto Garza.

"El Consejo General en una sesión para tales efectos determinará si hay una sanción de amonestación, administrativa, económica, etcétera, ya lo estaremos evaluando", expresó.