Samuel García considera que no debe descuidar el norte

El senador electo y dirigente de Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, calificó como positivo el encuentro entre Andrés Manuel López Obrador y el Grupo de Empresarios de Nuevo León

Rodolfo García

Por:

Movimiento Ciudadano calificó como un buen primer paso la reunión llevada acabo ayer en la Ciudad México entre el Grupo de Empresarios de Nuevo León y el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

El senador electo y dirigente naranja, Samuel García Sepúlveda, indicó que el encuentro es positivo para el estado, porque de esta manera AMLO está volteando hacia el norte, y no sólo al sur y centro del país.

"Vemos muy favorable que el Grupo Monterrey haya asistido con Andrés Manuel, plantearle que van a trabajar juntos y sobretodo que esperan apoyos federales para Nuevo León.

"Aunque no vemos mal que Andrés Manuel apoye el centro y sur, no puede y mucho menos debe descuidar el norte, porque en el norte están los empresarios, y de ahí sale la mayor parte de la recaudación fiscal federal fiscal IVA, IEPS, ISR, sale gran parte de los impuestos al comercio exterior y no se diga de la economía del país", dijo.

García Sepúlveda afirmó que apoyará las decisiones de Andrés Manuel que detonen beneficios a Nuevo León, y en caso contrario será un duro opositor como senador si el Ejecutivo se olvida del estado.

García agregó que, de acuerdo a su agenda, seguirá empujando un nuevo pacto federal que beneficien la inversión de los empresarios y la generación de empleos en el estado.

"De 20 subir al 30 por ciento (la redistribución fiscal) y cambiar los criterios de distribución de los ocho fondos que existen, pero sobretodo del fondo general de participaciones, que es el más grande.

"Creemos que con eso Nuevo León puede duplicar su recurso, y obviamente hacer un círculo virtuoso con más recursos a los empresarios, a los neoloneses y que estos hagan más empleo y que salga Nuevo León del atolladero que nos dejó (el gobernador) Jaime Rodríguez Calderón", dijo.