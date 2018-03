Samuel García arranca campaña para el senado

Noticias de hoy - 30/03/2018 11:17 a.m.

Estrella Gracia

Por:

Posteriormente recorrió algunas calles del Centro de Monterrey, acompañado del resto de los candidatos de su partido, entre ellos Indira Kempis, su compañera de fórmula.

El candidato destacó que su buscarán hacer de Nuevo León un Estado sin corrupción y señaló que solicitarán la destitución de Jaime Rodríguez.

Yo le aconsejo que se vaya a su Palacio Rosa, prepare las cuestiones penales, ya existen juicios de procedencia para quitarlos, vamos a iniciar la revocación de mandato porque él la prometió a mitad de su gestión, estuviera o no la figura, bueno ya existe ya es legal y lo vamos a quitar y por si fuera poco no dudo que el INE lo vaya a sancionar por comprar firmas, usurpar identidades, robo de identidad, simulación, etc., y va a pedirle al superior jerárquico que lo sancione, bueno le recuerdo al bronco que el superior jerárquico de él es el congreso y vamos a buscar sanción y destitución, dijo.