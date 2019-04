Sampetrinos contra la verificación vehicular de Miguel Treviño

El Horizonte

Por: Iram Hernández



Cómo adelantado, incluso inocente calificaron los sampetrinos el anuncio realizado por el alcalde Miguel Treviño de aplicar una verificación vehicular "semi-gratuita" al reiterar que primero debería enfocarse en acciones más viables y que tampoco den pie a pensar en medidas recaudatorias.

Enrique Burguete del grupo ProMontaña señaló que este tipo de proyectos evocan a las administraciones anteriores donde las prioridades de la ciudad se tenían "invertidas", situación que debe de tomar el cuenta el gobierno actual.

Asimismo se rechazó que quieran aplicar una medida que en principio sería gratuita, pero posteriormente se abriría la puerta a un cobro que pudiera terminar en un impuesto, aunado a que el parque vehicular de esa ciudad es de modelos recientes y que no emiten tanta contaminación.

"Creo que le está empezando a suceder lo que le pasó al Gobierno Municipal anterior: las prioridades de la Ciudad las trae invertidas: Le recomendamos se centre en arreglar las calles y mantener las áreas verdes de la Ciudad lo que prácticamente no se ha visto.

"Aquí le decimos que el parque vehicular quizás más nuevo y moderno del País esté en San ppor lo que este tipo de medidas no se necesitan, lo que nos está dañando es la pésima calidad de gasolina y es allí donde se debe de modificar este componente y lo más importante ya que estamos en campos políticos que usan gentes y la participación ciudadana como una careta, no vaya a ser como un truco que si vengan a imponer tal verificación de manera general", expresó el vecino y activista social.

Asimismo, indicó que se trataría de una política errónea con cargo a los Sampetrinos, nuevamente además de pedirle datos precisos sobre la tarifa, fechas y tiempos, sitios y capacidades de atención, con lo que seguramente se avivará el rechazó de los sampetrinos.

"No hay que olvidar que Miguel tiene padrinos políticos donde le mueven los hilos o quizás sea una medida para autopromoverse, le recomendamos se centre en los temas de la ciudad donde estos han sido abordados solamente desde el papel y el tintero. En el momento que lo haga con mucho gusto lo apoyaremos. ProMontaña: Está perdiendo su atención en temas estatales, ¡No ha hecho nada!".

Por su parte el vecino Raymundo Cantú señaló que San Pedro es el municipio que menos contamina y pese a reconocer las acciones que busca aplicar el municipio contra la contaminación, el planteamiento sigue siendo "inocente".

"Aplaudo la iniciativa de Miguel B Treviño De Hoyos, pero se me hace muy inocente. Para evitarla, 1. Deben de poner en sincronía las vialidades principales del municipio, 2. Que tránsito esté presente en los lugares que se hace cuellos de botella en horas piso y no "se estén paseando" en las patrullas. Los queremos en el campo de acción.3. Poner un transporte público digno para que pensemos dejar nuestros carros en las cocheras.

"Simplemente no existe eso. Perfecto que se esté pensando en energías limpias para sus unidades, pero insiste, San Pedro Garza García no es una burbuja. Se necesita hacer más en el área metropolitana de Monterrey. No simplemente querer salir en medios", expresó el sampetrino.