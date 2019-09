Salvan en dramático rescate a tres migrantes en río La Silla

Son imágenes dramáticas en medio de la tempestad donde la vidas de tres migrantes esta en grave peligro

Por: Ernesto Ochoa

Miércoles por la tarde, Río la Silla, colonia Riberas del Río, en el municipio de Guadalupe.

Los rescatistas expertos en aguas en movimiento actúan para poder salvar a tres hombres que están a punto de ser arrastrados por la corriente.

El tiempo corre y la corriente aumenta su fuerza y nivel, las personas se aferran a un árbol para no ser arrastrados.

Aún así, los elementos de Protección Civil arriesgan sus vidas y logran salvarlos.

"Después de terminar de pedir caridad fuimos al río me dormí y me ganó el sueño, me levante y el río estaba crecido y no sabía qué hacer, no me quedó otra opción que subirme a un árbol", relató el indocumentado.

Jonathan, Naun Isaac y Andi Arnoldo, de 28, 19 y 22 años respectivamente, todos originarios de Honduras, vivieron para contarlo.

"Siempre vivo agradecido con México. Muchas gracias, pues por rescatarnos la vida de nosotros", dijo Jonathan, mientras era atendido por paramédicos.

Los migrantes pernoctaban sin imaginar que la crecida del cause los pondrían en peligro de muerte.

Fueron atendidos por personal paramédico de la Cruz Verde, tras momentos de angustia.

