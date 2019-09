Salmerón y Noroña visitarán Monterrey tras ser declarados personas non gratas

Por: Andrea Rodríguez





A pesar de que ayer el Congreso declaró personas non gratas en Nuevo León a Pedro Salmerón y Gerardo Fernández Noroña, debido a sus comentarios sobre el asesinato de don Eugenio Garza Sada, este martes ambos dieron a conocer que la próxima semana visitarán la ciudad.

"A los DipuMorenaNL que votaron por declararnos "personas non gratas" a @fernandeznorona y un servidor, los invito el sábado a acompañarme en Monterrey y que me expliquen la declaración de principios de Morena", escribió en su cuenta de twitter el ex titular del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones Mexicanas, Pedro Salmerón.





Por su parte, Gerardo Fernández Noroña escribió, también en su cuenta de Twitter, que el miércoles 2 de octubre visitará la ciudad para presentarse en un acto político.









Ayer el punto de acuerdo, sobre lo mencionado, fue presentado por el diputado local, Luis Susarrey, y señalaba que tanto Pedro Salmerón Sanginés y Gerardo Fernández Noroña eran ´personas non gratas´ para el estado de Nuevo León, por el indignante comentario de calificar como ´jóvenes valientes´ a los asesinos de don Eugenio Garza Sada.

También señalaba que no serían recibidos en tanto no ofrecieran una disculpa pública y se retractaran de sus comentarios.