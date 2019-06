Sacan drenaje a la calle en Industrias del Vidrio

Vecinos entran en conflicto debido a que dos de ellos se vieron obligados a sacar el drenaje a la vía pública luego de que la línea principal colapsó y no se puede reparar por estar en un derecho de paso invadido

Noticias de hoy - 28/06/2019 07:33 a.m.

INFO7

Por: David Torres

Dos vecinos de la colonia Industrias del Vidro, de Monterrey, conectaron sus drenajes hacia la calle lo cual no sólo los perjudicó a ellos mismos sino a toda la cuadra cuyos habitantes no soportan la pestilencia de las aguas negras y enfermedades.

"Una vecina tiene problemas con su drenaje y nos está afectando ya al resto de los vecinos porque sacaron su tubería de drenaje hacia la calle entonces están corriendo esas calle nejas.

"Ya hemos traído diarreas, vómitos, náuseas, otros han traído ya salpullido", indicó la vecina Mercedes Sánchez.

El problema se presenta en la calle Francisco G. Sada entre las calles Esmeralda y Evan de Evanis donde hay decenas de familias.

"Ya queremos por favor que nos vengan a dar una solución ya sea Agua y Drenaje que venga a destapar los ductos que pasan desde la calle Churubusco hasta Constituyentes viene el drenaje", agregó la vecina, Juanita de la Cruz.

El problema tiene dos meses y surgió a raíz de que el drenaje de 60 años al que están conectados los de la acera sur colapsó y Agua y Drenaje no lo puede reparar pues está en un derecho de paso de dos metros de ancho que está entre patio y patio y el cual está invadido por unos 20 vecinos.

Puede interesarte...

"No tuvimos otra opción más que sacar todo para la calle porque a mí se me inunda el baño y las aguas negras están a todo lo que da, llueva o no llueva ya es insoportable, tengo tres meses enferma", reconoció Silvia Zúñiga.

Agua y Drenaje les dicen que Desarrollo Urbano de Monterrey primero tiene que desalojar las construcciones.

"Empezó a brotar las aguas residuales por la regadera, por ese motivo tuvimos que conectar un tubo hacia la calle porque desgraciadamente de que esté en mi regadera a que esté en la calle lo que se tenga que hacer", expresó Marcos Melchor.

Los dos vecinos que sacaron el drenaje a la calle es a los primeros que les brotaron las aguas negras en sus casas.