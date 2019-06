Sacan a alumno de graduación todo por no llevar moño y zapatos

Una madre de familia acusó a la directora de una secundaria de la colonia Independencia, en Monterrey, de negarle el festejo de graduación a su hijo, todo por no llevar zapatos y moño

Por: Carlos Campos





Por no llevar moño y zapatos, un estudiante de la secundaria número 2 Jesús Montemayor, se le negó ser parte de la fiesta de graduación que se llevaba a cabo, en lo que parece ser un salón de eventos.



Al enterarse de la decisión de las autoridades del plantel, la madre de familia comenzó a grabar a una mujer, a quien identifica como la directora, y comenzó a narrar lo que acababa de ocurrir, para publicarlo en redes sociales.

"Esta directora me hizo y me sacó al niño porque no viene vestido con corbata y no trae moño, o sea, no saben todo el sacrificio que ha hecho. Toda la gente que me conoce sabe en realidad lo que he pasado con mis hijos, porque mi niño no trae un moño y unos zapatos cómodos, ella no quiere que pase a graduarse", menciona la madre de familia.

Durante el video, la mujer muestra a su hijo, quien se ve un tanto apenado.

La escuela secundaria número 2 Jesús Montemayor se ubica en la calle Lago de Pátzcuaro y la calle San Luis Potosí; la madre de familia espera que intervengan las autoridades en este caso, por considerar que su hijo fue discriminado.