Roban triciclo donde trasladaban a joven con síndrome de Down

Noticias de hoy - 08/02/2018 09:00 a.m.

Gerardo Burgoa

Por:

INFO7 - Un triciclo que utilizan para transportar a las consultas médicas de una menor con síndrome de Down fue robado por delincuentes, en el municipio de García.

La joven Rosalinda Martínez, de 17 años de edad, habita en la colonia Paseo de las Minas. Tiene una silla de ruedas especial, la cual subían al vehículo de tres llantas para llevarla a sus terapias. Pero ahora al no contar con éste, los ladrones la perjudicaron.

"Los taxis no me recogen cuando ven que voy con ella en silla de ruedas, con el triciclo no batallaba, pero la perjudicaron en sus terapias", mencionó Rosalinda Martínez madre de la menor.

El triciclo fue hurtado en la esquina de la avenida Sor Juana Inés de la Cruz, en dicho sector.

El padre de Rosalinda se lo llevó al trabajo y lo dejó amarrado con una cadena y cuando salió de trabajar, ya no lo encontró.

Esta familia pide el apoyo para poder adquirir este vehículo y poder seguir llevando a esta joven a sus consultas. Si usted pueda apoyarlos, hágalo.