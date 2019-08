Rinde Samuel primer informe, promete ayudar a emprendedores

El senador por Nuevo León, Samuel García, rindió su informe de actividades por el primer año de trabajo en la Cámara Alta, y ofreció la conferencia Nuevo León Emprende

INFO7

Por: Olivia Martínez

El legislador de Movimiento Ciudadano rompió con el formato tradicional y en una plática con jóvenes, amas de casa y profesionistas se comprometió a reformar 30 leyes para eliminar los 106 trámites engorrosos que impiden el sueño de abrir una micro, pequeña o mediana empresa.



En el evento, en un centro de espectáculos, García transmitió las quejas que le expresaron los ciudadanos cuando les preguntó por qué no emprendían un negocio, y relató que hasta la hizo de taquero.

Una primera iniciativa será impulsar la veda administrativa consistente en no molestar al emprendedor durante los primeros dos años de su negocio, y otra es crear una ventanilla única.

"Más que presumir logros, lo que quisimos dar a conocer es todas las propuestas que tenemos para ayudar a los emprendedores, quitarles trámites, quitarles impuestos, darles apoyo y muchos más créditos a las pymes", explicó.

"Y en dos años no lo molestes hasta que ya establezca una empresa decente, mediana", prosiguió.

El senador aclaró que es lo que se necesita.

"El estado de Nuevo León no ocupa de AMLO, no ocupa de El Bronco, no ocupa de la política; es más, la política estorba, ocupa que los dejen jalar y los apoyen y esa es la tarea que va a llevar Samuel García al Senado", garantizó.

Entre los logros, destacó aprobar la muerte civil a los corruptos, ayudar a cancelar el tarifazo camionero y haber intercedido por 5 mil estancias infantiles.

Además, promovió la sentencia contra el gobernador Jaime Rodríguez Calderón para que se le castigue por desviar recursos oficiales con la recolección de firmas para fines electorales.

"Tardé dos años en lograr el gane y hoy lo que queda es la sanción", sostuvo.

"El primer paso para romper la inercia es: córrelo, destitúyelo, que empiece la materia penal y poner a alguien más decente que pueda armar las bases para el 2021, 2028 y un proyecto de 20 años para Nuevo León", ofreció.

"Destitución sí va y ya está el dictamen listo. Si a esta gente se le ocurre y propone amonestación, los van a linchar, se los advierto", alegó.

García Sepúlveda busca la gubernatura.

"Ya me destaparon, yo por ley no puedo decirlo expresamente y por eso sigo sosteniendo que vamos por todo y con todo", aclaró.

Este lunes, entregará su informe en el Congreso de la Unión.