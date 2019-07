Revela que DIF Capullos quería dar en adopción a su bebita

Una madre de familia recordó que hace cuatro años a ella, en lugar de ayudarla, el personal del DIF Capullos le pidió, así de fácil, que diera a su hija en adopción

Por: Olivia Martínez

Tras ver en Info7 el drama de Anilú, quien denunció que el DIF Capullos le quitó a su hijo con engaños, una madre de familia se estremeció al recordar que cuando acudió a buscar ayuda para sus tres pequeños y para la bebita que estaba por nacer, en lugar de apoyarla le pidieron que se deshiciera de la criatura y se les entregarla para darla en adopción.

Yo veo a la chava y se me removieron mis recuerdos, la neta, expresó la señora Silvia.

"Una empleada de la Procuraduría de la Defensa del Menor, que depende del DIF Capullos", se lo pidió.

"Y lo que me dijo la licenciada con aquella frialdad es que ya tenía a mi niña de un añito, me iba a aliviar de esta otra criatura y traía otros dos niños y lo que me dijo fue que la diera en adopción", sostuvo.

Ella se indignó.

"Ni que fuera un animalito o una cosa, es un ser humano, todavía no llega al mundo y ya están de que lo diera", reprochó.

"No tienen sentimientos, no hay sensibilidad para ayuda", aclaró.

Esa fue la amarga experiencia de una madre con el DIF Capullos de Nuevo León.