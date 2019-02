Reuniones diarias de seguridad sí sirven.- Cristina Díaz

La presidenta municipal de Guadalupe descarta reforzar su seguridad personal pese a los últimos hechos de violencia

La alcaldesa de Guadalupe, Cristina Díaz, afirmó que las reuniones diarias de seguridad sí han servido para estrechar coordinación con las fuerzas armadas y el Estado, así como con el municipio de San Nicolás, que es con el que coinciden en región.

La presidenta municipal indicó que además de intercambiar estrategias, información y ayuda en materia de seguridad, las partes también aportan ideas y programas sociales para atacar el origen de la delincuencia.

"Yo les he comentado que hay una mejor colaboración, que hay una mejor coordinación y para mi son productivas todas las reuniones, aquí en esta región acudimos San Nicolás y Guadalupe y compartimos experiencias, compartimos, también temas de temas sociales para la prevención del delito", indicó.

En cuanto a su seguridad, Cristina Díaz dijo que se siente segura de andar en su municipio y que no piensa reforzar su escolta.

"Yo siempre he me manejado igual, ni más ni menos, voy y vengo y me siento tranquila y segura en mi municipio", afirmó.