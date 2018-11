Retiran restos de panteón del Topo Chico por falta de pagos

En el cementerio situado en esa misma colonia, se observaron trabajos de retiro de restos óseos por parte de trabajadores de Servicios Públicos

INFO7Por: David TorresDebido a que supuestamente tienen tres o más, los cuales ascienden a 403 pesos por año, el municipio de Monterrey realiza ladeen el, ubicado en esta colonia.

Reportes ciudadanos enviados al WhatsApp INFO7 indicaban que el municipio desalojaba tumbas por este motivo por lo que se acudió al lugar donde empleados confirmaron que así era aunque rehusaron dar entrevista por no estar autorizados.

En el lugar se trabajaba en tres tumbas de donde se retirarían los restos.

Visitantes que tienen su situación en regla opinaron que lo óptimo es que se notifique a los morosos para que paguen y eviten la exhumación.

"Sería mucho mejor para no agarrar a uno desprevenido cuando después venga uno y que lo busque y que se les avisó, pues no a todos se les avisa, las muchas de las veces porque, haz de cuenta que se les avisa, yo creo, a unos y a otros no, y si no es por medios de comunicación, no se sabe nada", indicó, Sandra Pérez.

Como quiera, un cuerpo no puede durar ahí para siempre, como en los cementerios privados donde se compra terreno, ya que el reglamento indica que mínimo deben estar seis años y máximo 12 aunque si no han pagado después de los seis, procede el retiro.

"Según a donde los recojan, si uno viene y los recoge y tiene terreno en un panteón pues ya puede uno llevárselos", explicó Ernesto García.

Los restos exhumados presuntamente se llevan a un osario común.