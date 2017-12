Retienen cheque a maestro que denunció fraude de Castillo en Sección 50

El profesor Reynaldo González, quien reportó el fraude de Guadalupe Castillo con los seguros de vida en la Sección 50 y que además reportó otras anomalías, como obligar a maestros hospitalizados a ir a cobrar en camilla, denunció que su cheque con su sueldo y el aguinaldo le fue retenido, por represión política

Olivia Martínez

Por:

El profesor Reynaldo González Salazar, quien hizo público el fraude que con los seguros de vida cometió el ahora exlíder de la Sección 50 de Maestros, Guadalupe Castillo, y quien después reportó otras anomalías, como obligar a maestros hospitalizados a ir a cobrar en camilla, denunció que le retuvieron su sueldo y el aguinaldo.

El maestro acusó a funcionarios de la Secretaría de Educación por represión política.

"El banco me dice que el patrón me tiene retenido mi salario y entonces yo acudo a la Secretaría de Educación, en Lincoln, para ver cuál es la situación y no me supieron dar una explicación, simplemente vente mañana", dijo.

González Salazar acusó de la retención salarial a integrantes de una presunta mafia en los mandos del magisterio y de la Sección 50, donde abunda personal beneficiado con comisiones apócrifas,

Y puso nombre y apellido: Sergio Piña, jefe de la Pagaduría; y Ovidio Villarreal, encargado de Ventanilla; ambos en la oficina de la SEP en Lincoln.

"Esto que me hicieron es responsable de apellido Piña, y otro señor, Ovidio, que tiene 38 años en pagaduría de Lincoln, en la Secretaría de Educación, siento que tomaron una revancha por haberlos exhibido", dijo.

Y recordó lo que sucedió cuando los evidenció.

"Le digo al jefe de pagos, Piña, que tú eres el que paga y no te retienes tu salario porque él está cobrando doble plaza sin ser maestro y aparte está cobrando como trabajador del gobierno del Estado, está tripleteando.. está bastante molesto por haberlo exhibido de esa manera, entregando cheques a quien no estaba trabajando, a la gente de Guadalupe Castillo", acusó.

Este martes, luego de que el profesor le reclamó a los funcionarios implicados, le liberaron el sueldo... y vaya diferencia: ahora hasta se lo llevaron personalmente hasta el lugar donde él estaba.