Respalda CNOP ratificar dirigencia estatal del PRI

Por: Redacción





Por el buen trabajo que ha desempeñado al frente delde, elde laestatal brindó su respaldo ay aVenencia para que sean ratificados como presidente y secretaria general delEstatal del Partido Revolucionario Institucional en el Estado, respectivamente.

Dicho voto de confianza se pronunció durante una reunión de trabajo llevada a cabo en el salón Ribera de la sede estatal cenopista, la cual fue encabezada por el dirigente estatal de dicha central, Carlos Barona Morales a la que asistieron Treviño Villarreal y de la Garza Venecia, acompañados por algunos miembros del CDE del partido.

Durante su discurso a los presentes, Barona Morales dijo que la CNOP en pleno apoyaba la ratificación de la dirigencia estatal priista hasta terminar su periodo que vence en febrero del 2020.

"Decirles de manera formal que nosotros apoyamos al cien por ciento la estadía y la permanencia de Pedro Pablo Treviño como presidente del PRI y de Lorena de la Garza, para que concluyan su periodo que será hasta el año que entra (2020) de la manera que lo han venido haciendo", expresó.

Dijo que el sector popular está muy orgulloso del trabajo que han realizado Pedro Pablo Treviño y Lorena de la Garza, así como todo el CDE por las acciones y decisiones que han llevado a la práctica en los hechos y por la elección extraordinaria en Monterrey.

"Nosotros no queremos ningún cambio, y no queremos que venga nadie más que no representa a nadie y aunque representara, estamos conformes con lo que tenemos hoy en el partido", aseveró.

Por su parte Pedro Pablo Treviño agradeció las muestras de apoyo de los cenopistas al resaltar el trabajo que se realizó para poder retener las alcaldías de Monterrey y Guadalupe.

Destacó que el PRI gobierna diez de las ciudades más grandes del País, de las cuales cinco están en Nuevo León lo que permite gobernar a 3 millones 606 mil habitantes.

"Les agradezco a todos, el trabajo que vienen desempeñando en cada una de las responsabilidades, pero aun más les agradezco sus muestras de cariño, sus muestras de amistad, de apoyo, que son muy importantes para un dirigente priista, sobre todo para un ser humano que siente, se duele, se cansa y que en muchas ocasiones se siente la verdad bien padre, el escuchar lo que ustedes han expresado de nosotros", finalizó.